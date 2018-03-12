Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Jetin enkazına ulaşılırken, İran Acil Yardım Kurumu, ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; düşen özel jette hayatını kaybeden kaptan pilot ve ikinci pilotun kimliği belli oldu. Kaptan pilotun eski Türk Hava Kuvvetleri'nden Melike Kuvvet, ikinci pilotun ise Beril Gebeş olduğu öğrenildi. Kabin görevlisinin adının ise Eda Uslu olduğu belirtildi.

MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN

Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti.

KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.

Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

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