Ozzie'ye 900 bin Euro zam!

Sezon sonunda Beşikaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan ancak Siyah-Beyazlı yönetim ile tekrar anlaşma sağlayan Oğuzhan Özyakup’un yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre 2014-2015 sezonunda Kartal’a 4 senelik imza atan ve 1 milyon 500 bin Euro kazanan Ozzie’nin, yeni sözleşmeye göre 2,4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Özellikle başkan Fikret Orman’ın takımda tutmak istediği ve iyi paralara satmayı planladığı yıldız oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar’ın önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalandığını duyurması bekleniyor. Hayalinin Avrupa olduğu bilinen ancak Beşiktaş’a para kazandırmadan gitmek istemeyen Oğuzhan’ın bu nedenle yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

ARSENAL’İN ISRARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Oğuzhan Özyakup’un son dönemdeki performansında düşüş yaşamasına karşın Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor... Arsenal başta olmak üzere Premier Lig’den birkaç takımın daha Ozzie’yi istediği öğrenilirken İspanya’dan da Sevilla ve Atletico Madrid gibi kulüplerin takipte oldukları kaydedildi. Özyakup bu sezon 10 Siyah-Beyazlı giydi. 10