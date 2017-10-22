Pakistan Başbakan'ı ATAK'a kalktı!

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Abbasi ve beraberindeki heyeti Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Apronu'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de (TAI) Genel Müdür Temel Kotil karşıladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Abbasi, burada ATAK helikopteri hakkında test pilotları Arif Ateş ve Barış Yakar'dan bilgi aldı. Kendisi de pilot olan Abbasi, daha sonra Arif Ateş'le ATAK helikopteriyle yaklaşık yarım saat süren bir test uçuşu yaptı.

Uçuşun ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abbasi, ATAK'ın çok etkileyici bir helikopter olduğunu belirtti.

DÜNYANIN EN İYİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TAI Genel Müdürü Temel Kotil'e teşekkür eden Abbasi, şöyle konuştu: "Bence bu helikopter, bir pilot olarak söylebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taaruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarılı buldu. Şu anda sözleşme görümelerimiz son hızı ile devam etmekte. Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz."

TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise, Abbasi'ye helikopteri beğendiği için teşekkür ederek, "Allah'ın izni ile ülkemizi koruyan bu helikopter, işlemler uygun gelirse Pakistan'ı da korumaya devam edecek."

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi

atak helikopteri

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü