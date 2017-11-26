Pakistan ordusundan hükümete şartlı destek

Dün başkent İslamabad'da meydana gelen ve Pakistan polisi tarafından mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere düzenlenen operasyon sonrası 6 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sonra Pakistan İçişleri Bakanlığı Pakistan ordusunu göreve çağırmıştı.
Pakistan ordusu, seçim kanunu değişikliğini protesto eden gruplara karşı yardım isteyen hükümete, şartlı destek vereceğini açıkladı.
Başbakan Şahid Hakan Abbasi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva durum değerlendirmesi yapıyor.
Pakistan parlamentosunun geçen ay seçim kanununda yaptığı değişikliğe karşı çıkan ve çoğunluğunu "Lebbey Ya Resullullah" hareketi üyelerinin oluşturduğu göstericiler, İslamabad ile Ravalpindi şehirleri arasındaki otoyolda protestolarına devam ediyor.
Polis, sabah saatlerinde yeniden gösterilere başlayan topluluğu, güvenlik kordonunda tutuyor.
Protestocular, Adalet Bakanı Zahid Hamid'in istifasını istiyor.
Dün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda biri polis 6 kişi ölmüş, 250'den fazlası yaralanmıştı.
Hükümet, olayların büyümesi üzerine ordu güçlerini polise yardım etmesi için göreve çağırmıştı.
Pakistan ordusu konuyla ilgili bir açıklama yaparak anayasal sorumluluğu gereği göreve hazır olduğunu ancak bunun öncesinde hükümetle bazı konuları değerlendirmeleri gerektiğini bildirdi. Ordunun açıklamasında, polisten gösterilerde tam kapasite yararlanılmadığı savunuldu.
Açıklamanın ardından Başbakan Abbasi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Bajva bir araya geldi.
Pakistan ordusu dün de polis müdahalesiyle ilgili eylemin olaysız şekilde sona erdirilmesi önerisinde bulunduğunu ve tarafların şiddetten kaçınması gerektiğini duyurmuştu.
KADIYANİLİK TARTIŞMASI
Pakistan seçim kanununda geçen ay yapılan düzenlemeyle milletvekili aday formlarında yer alan "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir." ifadesi, "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir." şeklinde değiştirilmişti.
Yasa değişikliğinin, Kadıyaniler (Ahmediler) adlı grubun seçimlere katılabilmesini amaçladığını iddia eden "Lebbeyk Ya Resullullah" hareketi ile bazı cemaatler, 8 Kasım’da protestolara başlamıştı.
1900 yılında kurulan Kadıyanilik’te peygamberliğin Hz. Muhammed ile sonlanmadığına inanılıyor. Bu nedenle eski seçim kanununun Kadıyanilerin aktif siyasete girmesine engel olduğu belirtiliyor.
Hükümet ise yasa değişikliğinin Kadıyanilerin önünü açmak için yapılmadığını, sorunun bir ifade hatasından kaynaklandığını bildiriyor.
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