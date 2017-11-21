Palalı Sabri ayağından vuruldu

Olay saat 21.15 sıralarında, Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Taksim Lamartin Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; kavga sırasında silah kullanılması sonucu, Gezi Parkı odaklı olaylarda Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı iddiasıyla yargılandığı davada "kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal yaralandı. Yaralılar taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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