Pamela Anderson: Bir erkek size her şeyi verebilir mi?

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İsmi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ile anılan 50 yaşındaki yıldız Pamela Anderson, "Assange ile ilişkiniz var mı?" sorusuna, "Julian'ı seviyorum. O, tanıdığım en ilginç insanlardan biri. Çok cesur biri ve cesaretten daha çekici bir şey olamaz. Julian ile aramızdaki şeye aşk diyemem. Aşk, hayatımda hep olan bir şey ancak tek bir erkek size her şeyi verebilir mi? İşte bunu merak ediyorum. Sohbet etmek için bir erkek, aşk için başka bir erkek. Bu konuda çok şanslı biriyim" yanıtı verdi.