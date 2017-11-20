Pamela Anderson köpeğe 'hayır' demiş

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Bunun üzerine ‘Sadece bir köpek olacak. Problem ne?’ diye sordu. Ben de ‘Olmaz. Görünmez bir köpekle konuşacaksam neden gerçek bir köpeğe ihtiyacımız var?’ dedim. Bunun üzerine bana bağırdı. ‘Bu endüstride bir daha çalışamayacaksın. Seni o.ç.’ dedi”.