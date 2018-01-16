Ünlü oyuncu Pamir Pekin yakında Show TV’de yayınlanacak Yuvamdaki Düşman dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin yaptığı, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu ‘Yuvamdaki Düşman’da Pamir Pekin, Çifthanlı ailesinin başarılı ve güçlü varisi “Murat Çifthanlı” karakterine hayat veriyor.
Karizmatik, kendine güvenen, zeki ve iyi eğitimli genç bir adam olan Murat Çifthanlı (Pamir Pekin) ailenin ve şirketin varisidir. Biricik eşi Yasemin’e (Aslı Tandoğan) ilk günden beri aşıktır. Ailesine bağlı, onlarla vakit geçirmeyi seven Murat, babası Mehmet Ethem öldükten sonra şirketin başına geçse ve başarılı olsa da hiçbir zaman işkolik olmamıştır.
Her zaman akıllı, sağduyulu, sevecen ve yardımsever olan Murat’ın sinirlendiğinde ise gözü hiçbir şey görmez. Murat Çifthanlı karısı Yasemin'in başına gelen kazadan sonra ona ve doğacak oğullarının başına bir şey gelmemesi için her yolu deneyecek kadar gözü kara ve ailesine bağlıdır. Mutlu bir yuva için elinden geleni yapan Murat, Ceren’in (Ece Çeşmioğlu) eve bakıcı olarak gelmesinden de memnundur. Fakat bu memnuniyeti uzun sürecek midir?
Başrollerinde Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan’ın yer aldığı ‘Yuvamdaki Düşman’da ayrıca Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak yer aldığı Yuvamdaki Düşman, psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekranlara sıra dışı bir soluk getirecek.
Yuvamdaki Düşman’da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?
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