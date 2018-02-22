Pancarın tarladan şekere yolculuğu

8 | 31

"Biz şu anda 420 bin ton şeker pancarını işliyoruz. Malazgirt ilçesinde üretilen 70 bin ton pancarı da Ağrı Şeker Fabrikası'na göndererek orada işleyeceğiz. Her iki fabrikamızda işleyeceğimiz pancardan elde edeceğimiz şeker ise yaklaşık 53 bin ton civarında olacak. Ürettiğimiz şekerleri genel olarak bölgeye satıyoruz. Biz Türkiye'deki 80 milyon insanımıza 700 gram şeker verecek kadar üretim yapıyoruz."