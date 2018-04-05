Esra Çoruh, erkekler için pantolon alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini kaleme aldı. New York, kadın-erkek herkesin özgün stilini ortaya koyduğu, aynı tarzda iki kişiyi yan yana göremeyeceğiniz bir şehir. Orada olup insanların giysilerine bakmak bile bana büyük keyif veriyor.

Kumaş ya da jean fark etmez, pantolon erkeğin en önemli kıyafeti. Bu yüzden de pantolon seçimi çok önemli. Kalıbı vücut ölçülerinize uymalı, üzerinize oturmalı; ne dar ne bol, boyu da ne kısa ne uzun olmalı. Yani pantolon seçmek o kadar kolay değil, iki kere düşünmek lazım.

İşte, seçiminizi kolaylaştıracak bilgiler...

RENK VE TARZ SEÇENEKLERİ

GRİ: Gri pantolonla her renk gömleği kombine edebilirsiniz; mavi, beyaz, kahverengi, siyah, pastel renkler... Pilili veya düz kesimli modellerde gri kullanılabilir. Ama biz pilisiz düz kesimli modelleri öneririz, çünkü bunlar daha modern görünüyor.

HAKİ: Özellikle casual tarzı seven erkeklerin favorisi. Bu rengi hem günlük hem de şık kombinasyonlarla kullanabilirsiniz.

SİYAH: Lacivert renkli pantolonlara alternatif olabilir. Şık gecelerde klasik ve vazgeçilmez parçalar arasındadır. Eğer iddialıysanız, sneaker’larınızla birlikte kullanmaktan da korkmayın.

LACİVERT: Lacivert pantolonları dar kalıplı slim-fit gömleklerle çok güzel tamamlayabilirsiniz. Hem şık hem de günlük kullanım için ideal.

PİLİLİ: Bu pantolonlar bacaklarınızı daha uzun ve düzgün gösterir. Ama pilili modasının artık çok eskilerde kaldığını hatırlatmakta fayda var.

ÇİZGİLİ: İnce çizgili pantolonların çizgileri kalemle yapılmış kadar ince olmalıdır. Bu tip pantolonlarla bacaklarınız ince görünür.

KETEN: Keten pantolonlar nemi çeker, yaz ayları için idealdir. Buruşuk duran ketenler günlük kullanımda en iyi seçim.

TEMEL AYRINTILARDA UZMANLAŞIN

BEL ÖLÇÜSÜ: Bel ölçüsü nasıl alınır? Bir mezurayla, leğen kemiğinizin üzerinden belinizi ölçün. Bel ölçünüzü bilmek, pantolon alırken veya diktirirken size uygun olanı seçmenizde büyük kolaylık sağlar.

AĞ ÖLÇÜSÜ: Pantolonun kemer briti ile ağ kısmı arasında fermuarı kapatan ön pat, görüntüde fark yaratabilir. Uzun ön pat yüksek bel, kısa ön pat ise düşük bel görünümü kazandırır.

İÇ PAÇA ÖLÇÜSÜ: Pantolonlarda bacağın dize kadar olan ölçümü bacak boyunuzu ortaya çıkarır. Örneğin jean’de 32-30 diye geçen bedende; 32 bel, 30 da iç paça ölçünüzdür.

BRİT: Kemer briti her pantolonda yoktur. Olanlar ise süs diye değil, kullanmanız içindir.

CEP: Pantolon modellerine göre cep şekilleri ve boyutları da değişiyor. Eğri duranlar, yuvarlak veya köşeli kesimler, cebin içindeki küçük kibrit cepler... Cep telefonları, anahtarlar erkeğin yanında taşımak istediği eşyalar. Ancak unutmayın, ceplerinizi çok doldurmak çirkin bir görüntüye neden oluyor.

PAÇA: Paçalar pantolonun görüntüsünde büyük rol oynar. Paça boyu alınırken, mutlaka giyeceğiniz ayakkabının topuk yüksekliğini hesaba katın. Bir de jean ile kumaş pantolonun paça boyunu aynı saymayın. Her pantolonun modeli başka olduğu için paça boyunda da değişiklik olabilir. Ayrıca farklı paça kesimleri olduğunu da hatırlatalım...

Düz Kesim Paça: Katlama veya kıvrım olmayan paçadır. Ayakkabı topuğunun biraz üzerine düşmeli ve bilekte hafif bir kıvrım oluşturmalıdır.

Tek Katlama Paça: Özellikle pilili pantolonlarda çok güzel durur. Boyu ve kıvrımı düz kesim paçalar gibi olmalıdır. İdeal paça katlama boyu iki buçuk cm’dir.

Duble Katlamalı Paça: Kısa, bilekte biten ve ayakkabınızı tamamen ortaya çıkaran paçalardır. Dar ve düz kesim pantolonlarda uygulanabilir. Duble katlamalı paçalar, tek katlamalı paçalara göre daha geniş olur.

Jean Paçası: Her zaman, kumaş pantolon paçasından biraz daha uzun olmalıdır. Arkadan ideal boy ölçüsü, yerden bir cm kadar yukarısıdır. Terzinin jean paçasını kısaltırken orijinal paçayı kullanmasına dikkat edin.

KUMAŞ: Kumaş, pantolonun modelini ve kesimini belirleyen en önemli unsurdur. Kaliteli kumaşlar seçmenizi öneririz. Gün içinde sürekli hareket halinde olduğunuz için daha dayanıklı, çok çabuk kırışmayan kumaşları tercih edin. Ayrıca kumaşı mevsime göre seçin.

DUBLE PAÇA: Kolej stilini andıran duble paça pantolonlar, özellikle uzun boylu erkeklerin tercihidir.

YÜNLÜ: Yünlü pantolonlar ekoseli ya da balıksırtı olarak karşımıza çıkıyor. Duruşuyla, rengiyle ağır bir havası olan yünlü pantolonlar kış ayları için.

KARGO: Kargo pantolonlar hafta sonu haki kanvas pantolonlarınıza ve jean’lerinize alternatif olabilir. Asker pantolonlarını andıran kargoların ceplerini doldurmamaya özen gösterin.

BEYAZ: Beyaz pantolon çok moda. Renkli pololarla tamamlayın.

BUNLARA DİKKAT!

- Pantolon belinizi sarmalı ama çok da sıkmamalı. Paçalar ayakkabınıza değmeli ama tamamen kaplamamalı. Pantolonunuz vücut şeklinize uygun olmalı.

- Pantolonunuz bel çizginizin biraz aşağısında durmalı.

- Jean’lerin beli pantolonlara göre biraz daha aşağıda, kalça hizasına yakın durmalı.

- Düşük bel jean’lerin yürürken üstünüzden düşmemesine dikkat edin.

Tasarımcılar, yaz sezonu için pantolona alternatif şortlara da yer verdi. Ama siz yine de pantolondan şaşmayın.