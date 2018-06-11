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Dünya çapında tanınan magazin yıldızı, ilk hedefinin çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak olduğunu anlattı. Kendisine ait üç oteli olan Hilton, “İş ve kariyer olarak doluyum. Artık evlenip anne olmak için gün sayıyorum. Çocuklarımı büyütmek istiyorum” dedi.