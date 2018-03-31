İHA'nın haberine göre, ABD’li şarkıcı, aktris, model ve moda tasarımcısı Paris Hilton, Ukrayna’ya gitmek üzere aktarmalı olarak ABD’den İstanbul’a geldi. Saat 17.50’de Atatürk Havalimanı’na inen Paris Hilton, yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
YOLCULAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ
Atatürk Havalimanına inişinin ardından nişanlısı Chris Zylka ile terminal binasına el ele giren Paris Hilton’u karşısında gören çok sayıda yerli ve yabancı yolcu kısa süreli şaşkınlığın ardından ABD’li yıldız isimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Paris Hilton, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Ünlü model, dakikalar içinde onlarca hayranıyla fotoğraf çektirdi. Çok sayıda yolcu da karşılarında gördükleri Paris Hilton’u cep telefonlarına kaydetti.
"GELECEK AY MODA GÖSTERİSİ İÇİN İSTANBUL'A GELECEĞİM"
Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Paris Hilton, “Yeniden İstanbul’da olmak güzel. Aslında gelecek ay moda gösterisi için yeniden geleceğim. Şimdi konser için Ukrayna’ya uçuyoruz. Benim favori şehirlerim arasında yer alan İstanbul’a gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
UKRAYNA'YA 2 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜYLE GİTTİ
Geçtiğimiz günlerde dünya basınında önce kaybettiği daha sonra bulduğu 2 milyon dolarlık yüzüğüyle gündeme Paris Hilton’un aynı yüzüğü taktığı görüldü.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının kaybolan yüzüğü sorması üzerine elindeki yüzüğü gösteren Hilton, kaybolup bulunan elindeki yüzük olduğunu onayladı. ABD’li yıldız isim Ukrayna’ya da bulunan değerli yüzüğüyle gitti.
HAVALİMANINDA BAKLAVA ALDI
Ukrayna uçuşu öncesi nişanlısı Chris Zylka ile birlikte gümrüksüz satış mağazasına girerek alışveriş yapan Paris Hilton, buradan oyuncak bebek ve baklava aldı. Paris Hilton ve nişanlısı daha sonra saat 18.50'de Ukrayna’nın Lviv şehrine hareket etti.
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