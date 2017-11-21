Paris Hilton’dan selfie iddiası: Biz icat ettik

Paris Hilton selfie ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Son yıllarda özellikle sosyal medyada oldukça popüler hale gelen selfie'yi kendilerinin icat ettiğini iddia etti.

Hilton, bu iddiasını desteklemek için 11 yıl önce pop şarkıcısı Britney Spears ile çektiği selfie'yi bir kez daha paylaştı.

Paris Hilton, söz konusu kareye "11 yıl önce ben ve Britney Spears selfie'yi icat etmiştik" notunu düştü.

İşte Hilton'un o paylaşımı:

— Paris Hilton (@ParisHilton) November 19, 2017

Britney Spears

paris hilton