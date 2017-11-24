İş-Yaşam

Pars, Umman ordusuna güven verdi

27.09.2017 - 17:17 | Güncelleme:

Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS'nin, Umman için üretimini üstlendiği 8x8 tekerlekli zırhlı araç Pars, atışlı faaliyetleri başarıyla gerçekleştirdi

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    Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi kazanan FNSS, bu ülkede testler yürütüyor. Pars 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracının atışlı faaliyetleri, Umman'ın Nizva şehrindeki Kraliyet Kara Kuvvetleri atış ve test alanında başarıyla gerçekleştirildi.

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    Umman Kara Kuvvetleri Komutanı ve üst düzey komutanların katılımıyla gerçekleşen faaliyette, kuvvet envanterine yeni katılan Pars 8x8, zorlu arazi şartlarında hareket yeteneği ve farklı hedef tiplerine karşı atış yeteneklerini sergiledi. Bu kapsamda, 100 metre ile 2 bin 500 metre arasındaki sabit ve hareketli hedefler, hareket halindeki araçtan yapılan atışlar sonucu başarıyla imha edildi.

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    Umman Kara Kuvvetlerleri Komutanı ile beraberindeki heyet, araçla ilgili incelemelerde bulunarak proje subaylarından bilgi aldı. FNSS'nin 20 Eylül 2015'te imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı ilk teslimat için kasım ayında Ankara'da tören düzenlenmişti. Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, Pars III 8×8 ve Pars III 6×6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilmesi planlanıyor.

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    Teslim edilecek araçlar arasında; 25 mm ve 30 mm kule ile 12,7 mm uzaktan komutalı kuleye sahip zırhlı muharebe araçları, 120 mm havan topu taşıyan zırhlı havan aracı, zırhlı keşif ve gözetleme aracı, zırhlı komuta aracı, zırhlı ambulans, zırhlı kurtarma aracı, zırhlı bakım aracı, zırhlı istihkam ve KBRN aracı, zırhlı muhabere aracı yer alıyor.

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    Yurtdışında 2 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren FNSS'nin 4 bini aşkın zırhlı muharebe aracı çeşitli ülkelerde kullanılıyor. 

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Yorumlar 63
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 13:59
    TAI Bravo , motoru üretmişsin tebrikler. Zorlu senide tebrik ederiz li-ion piller ve buyuk yatırımlar için. Gelişimi sadece buradaki fotolar zannedenler , büyük güzellikler daha sonra gelecek...!
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 20:28
    2023 demi bor yiycez 2023'te
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 12:31
    Hayaler iyi de gerçekler farklı .
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