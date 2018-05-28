DHA'da yer alan habere göre; Ulukışla ilçesi İmrahor köyünde 7 dekar alanda çilek üretimi yapan Elif Ünal, 7 ayda 30 ton çilek hasadı yapmayı planladıklarını belirtti. Ünal, "Çilekten aldığımız parayı hiçbir şeyde görmedik. Çok güzel satış yapıyoruz, fiyatı da iyi. Fasulye ektik, hiçbir şey anlayamadık. Patates ektik, hiçbir şey anlayamadık. Para etmedi. Çilek çok güzel satışı var. Günlük ortalama bin 500 TL kazanıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çok güzel bir yatırım. 7 dekar alanda başladığımız üretimi, seneye 14 dekara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.





Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman, son yıllarda Niğde´de çilek üretiminin arttığını söyledi. Kahraman, "Son yıllarda ilimizin Ulukışla, Altunhisar ve Çamardı ilçelerinde çilek üretimi alanlarını genişletiyoruz. Böylece ilimizin ekonomisine değer katmaktayız" diye konuştu.