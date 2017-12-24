HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, Evirgen’in sahibi olduğu mekâna gelen ikiliden ünlü oyuncu, içeri girmeden önce yılbaşı süslerini inceledi.

Bazı süslerin yerini beğenmeyen ve çalışanlara talimatlar veren Büyüküstün’ü görenler, “Patroniçe teftişte” yorumu yaptı.