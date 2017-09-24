Paul Le Guen: Elimizden geleni yaptık

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Galatasaray'a karşı aldıkları 2-1'lik mağlubiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum. İyi oynadılar, kazandılar. Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek isterim" dedi.



Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum. İyi oynadılar, kazandılar. Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek isterim. Elimizden geleni yaptık. İlk yarı iyi oynadık. Daha sonra işler zorlaştı. Başımızı dik tutmalıyız. Çünkü elimizden geleni ortaya koyduk" dedi.

Paul Le Guen

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