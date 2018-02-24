Payitaht Abdülhamid 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamid 39. son bölümüyle TRT 1'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyen seyirciler, yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Gelecek bölümde neler olacağını araştıran takipçiler 'Payitaht Abdülhamid 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorusuna yanıt aramya başladı. Peki, Payitaht Abdülhamid 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Payitaht Abdülhamid 39. son bölüm özeti ve 40. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav ve Selen Öztürk gibi isimlerin paylaştığı Payitaht Abdülhamid 39. son bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler gelecek bölümü merak etmeye başladı. Fakat Payitaht Abdülhamid 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid, hareme düzenlenen saldırı sonrası öfkeden deliye döner. Derhal Hüseyin Paşa’nın bulunmasını emreder. Böylesi bir hainliğin cezası ölümdür!

Bidar Sultan ağabeyinin yaptığı hainliğe bir türlü inanamamaktadır. Abdülkadir’den dayısını bulmasını ister. Bunu öğrenen Seniha Sultan durumu Sultan Abdülhamid’e bildirir. Bidar Sultan, ağabeyini kaçırtmak üzere aramaktadır!

Sarayın içinde ve dışında büyük bir hareketlilik vardır. Bütün Paşalarla ilgili jurnaller toplanırken, Abdülhamid, Payitaht sokaklarındaki tüm teşkilatların çökertilmesi için Murad’ı görevlendirir. Parvus ise Murad’ın ölüm emrini vermiştir. Murad’a ateş edilecekken Ahsen vurulur.

Murad intikam ateşinden gözü kör olmuş halde, Parvus’un tuzağına düşer ve Ahsen’i vuran kişiyi değil, başka birini vurur. Vurduğu kişi yüzünden uluslararası bir krize yol açar ve Murad idam cezasına çarptırılır.

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