PayPal, veri ihlallerine rastladığı TIO Network'ün operasyonlarını durdurdu

Dijital ödeme şirketi, veri ihlali delillerine rastladığı TIO Networks’ün operasyonlarını durdurduğunu duyurdu.

Şubat ayında 238 milyon dolar karşılığında PayPal tarafından satın alınan TIO Networks, kullanıcıların faturalarını dijital olarak ödemelerini sağlıyordu.

TIO’nun ağını inceleyen PayPal uzmanları, veri ihlallerine dair kanıtlar bulduklarını ve kullanıcıların isimlerinin, adreslerinin, sosyal güvenlik numaralarının ve kullanıcı giriş bilgilerinin siber korsanların eline geçmiş olabileceğini belirtti.

PayPal, TIO’nun sistemlerinin PayPal ağından ayrı olduğunu ve PayPal kullanıcılarının bu açıktan etkilenmediklerinin altını çizdi.

14 milyon civarında kullanıcıya sahip olan TIO, kullanıcılarının elektrik, su, gaz, telefon ve internet faturalarını nakit karşılığında ödemelerini sağlıyordu. PayPal şirketi satın alarak, bu kullanıcıların PayPal üzerinden ödeme yapmalarını sağlamayı amaçlıyordu. Kanada merkezli TIO, geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar değerinde fatura ödemesine aracılık etmişti.

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