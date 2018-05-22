Pence'den Kuzey Kore liderine uyarı: Trump'ı oyalamaya kalkma

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un'a gelecek ay yapılması planlanan zirve gerçekleştiği takdirde, Başkan Donald Trump'ı 'oyalamaması' uyarısında bulundu.

Pence Fox News kanalına verdiği röportajda bunun "büyük bir hata olacağını" söyledi.

Pence, ilerleme kaydedilemediği takdirde Trump'ın zirveyi terk edeceği konusunda hiçbir şüphesi olmadığnıı da vurguladı.

Mike Pence ayrıca, "Trump'ın işin halkla ilişkiler yanını düşeneceğini sanmıyorum, Başkan barışı düşünüyor" dedi.

Kuzey Kore, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sözlerinin ardından zirveden çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Bolton Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında 'Libya modelinin' kullanılabileceğini söyleyince, Kuzey Kore yönetimi sert tepki göstermişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmış ve sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından öldürülmüştü.

Bu arada Güney Kore lideri Moon Jae-in de Trump ile bugün Washington'da planlanan zirvenin ele alınacağı bir görüşme yapacak.

New York Times gazetesi Pazar günkü sayısında Trump'ın yardımcıları ve danışmanlarına zirveye katılıp katılmamayı sorduğunu yazmıştı.

- Reuters Trump, bugün Güney Kore lideri Jae-in ile görüşecek.

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