ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Michelle Baldanza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu şüpheli paket olaylarını teyit etti ancak konuyla ilgili detay vermekten kaçındı.
"Ulusal Başkent Bölgesi'nde yer alan birçok askeri tesise gönderilen şüpheli paketlerin izini sürüyoruz. Konu şu aşamada soruşturma altındadır." ifadelerini kullanan Yarbay Baldanza, detaylarla ilgili soruları ise Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yönlendirdi.
Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan ve ismi belirtilmeyen Amerikalı yetkililer, Virginia eyaleti sınırları içinde yer alan Fort Belvoir kışlasındaki Ulusal Savunma Üniversitesine şüpheli paket gönderildiğini aktardı.
NBC kanalına açıklamalarda bulunan FBI yetkilileri ise Fort Belvoir kışlasındaki Geospatial İstihbarat Ajansı ve Ulusal Savunma Üniversitesine iki ayrı paket gönderildiğini belirtti. Bu paketlerden birinde devre tahtasına bağlı sıvı dolu şişe olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, her iki paketin de kontrol altına alındığını duyurdu.
Yine NBC kanalına konuşan bir FBI yetkilisi, bir paketin de Beyaz Saray ve Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) posta işlem merkezinin bulunduğu Anacostia-Bolling Üssü'ne gönderildiğini ifade etti.
Söz konusu paketlerin incelenmek üzere Quantico'daki FBI merkezine götürüldüğü bildirilen haberde, içindeki malzemelerin çalışabilir bir patlayıcı düzenek olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.
FORT McNAİR KIŞLASINA GÖNDERİLEN PAKETTEN PATLAYICI ÇIKTI
Öte yandan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, başkent Washington'da Ulusal Savunma Üniversitesinin de bulunduğu Fort McNair kışlasına bir paket gönderildiği bilgisini paylaştı.
Fort McNair'e gönderilen paketin içinde patlayıcı madde bulunduğu ifade edildi.
Kara Kuvvetleri sözcülerinden Michael L. Howard, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi:
"Ulusal Savunma Üniversitesine gönderilen paket saat 08.30'da bırakıldı. 12.10'da Virginia Fort Belvoir 52. Kara Patlayıcı Madde İmha Birliğinden gelen ekipler paketin testlerinin kara barut ve kalıntıları için pozitif çıktığını tespit etti. X-ray görüntülerinde ise pakette bir GPS cihazı ve bir fünyenin bulunduğu tespit edildi. Paket etkisiz hale getirildi ve herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.