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Premier Lig’e adımını attığı andan itibaren eleştiriler üst üste gelecek çünkü İngiliz futbolunun artık ruhunda bu var! Yine de hiç kimse Pep’i kendisi kadar ağır eleştiremez. Zaten futbolla onun kadar yakından ilgilenen herkes böyle yapar. “Tek yaptığım, rakibin videosunu izlemek ve onları nasıl yeneceğimi bulmak” diyor Pep.