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Futbol

Guardiola, Manchester City'le rekorları nasıl kırdı?

09.11.2017 - 17:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

  • 1 Pep Guardiola, Manchester City'le rekor kırdı - Pep Guardiola kimdir? Guardiola'nın bilinmeyenleri
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    Manchester City bu sezon resmi maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Ligde 12 maçta 11 galibiyet, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 12 puanları var. Bu seri, daha önce Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştıran Guardiola'nın kariyerinin en iyi başlangıcı oldu.

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  • 2 Pep Guardiola, Manchester City'le rekor kırdı - Pep Guardiola kimdir? Guardiola'nın bilinmeyenleri
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    Manchester temsilcisi bu süreçte Liverpool, Chelsea, Arsenal, Napoli gibi zorlu takımları devirdi. Sky Sports'tan Jamie Redknapp'la röportaj gerçekleştiren Kevin De Bruyne, Guardiola'nın takımın başına geçtiğinden bu yana futbol oynamaktan keyif aldığını dile getirirken bu başarının sırrını da ortaya koydu.

  • 3 Pep Guardiola, Manchester City'le rekor kırdı - Pep Guardiola kimdir? Guardiola'nın bilinmeyenleri
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    "Onun futbol stili, her şeyi daha kolay hale getiriyor. Bu da takımdaki herkesin keyif almasını sağlıyor. Sistemin içine herkes dahil olursa iyi oynamak daha kolay hale gelir." diyor Belçikalı yıldız. Guardiola'nın sisteminin topa sahip olma üzerine mi inşa edildiği sorusuna 'Evet' cevabı veriyor ve ekliyor:

  • 4 Pep Guardiola, Manchester City'le rekor kırdı - Pep Guardiola kimdir? Guardiola'nın bilinmeyenleri
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    "Evet ancak o kaleciye dönerek oynanan topa sahip olma oyunundan nefret eder. Pep, atılmış olmak için atılan pasları sevmez. Bu tip şeyler sadece oyunu öldürür. David Silva ve biz sürekli topla buluşuyoruz ve ileri oynayarak, yaratıcı olmak zorundayız."

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  • 5 Pep Guardiola, Manchester City'le rekor kırdı - Pep Guardiola kimdir? Guardiola'nın bilinmeyenleri
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    Peki veriler ne durumda? Belçikalı yıldız ve David Silva yani Manchester City'nin iki maestrosu, Premier Lig'in bu sezon 3. bölge olarak adlandırılan bölgede en fazla başarılı pas atan oyuncular. Bu duruma nasıl geldiklerini de Guardiola'nın antrenman sistemiyle açıklıyor De Bruyne:

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Yorumlar 2
  • Misafir 10 Kasım 2017 Cuma 16:25
    Aynı Aykut Kocaman
  • Misafir 10 Kasım 2017 Cuma 15:43
    ya tamam iyi teknik adam da. iyi oyuncularla kurulu takimi calistirdigi icin. bu haberi neden gecen sene yapmadiniz mesela. gecen sene de ayni sekilde teknik direktorluk yapmiyormuydu. eee o zman neden gecen sene sampiyon olamadi. isler her zaman iyi gidince dahi cocuk olursun. simdi fenerbahcenin teknik direktoru olsa bu futbolcular ile sampiyon mu olacak guldurmeyin beni.
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