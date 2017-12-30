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Avizeci Fikret, yalan söylemeyi bilmeyen pimpirikli, nevrotik, kendi halinde dürüst bir esnaf. Kadınlarla arası çok iyi ve erkek dünyasına yabancı. Dolayısıyla, Adanalı bir ailenin karşısında “kız babası dünür” rolünü oynaması pek mümkün değil. Oynayamıyor da zaten ve herkes ondan kuşkulanıyor. Ama kritik anlarda, içinden herkese posta koyan, sert bir erkek çıkıyor ve ortalığı dağıtarak durumu toparlıyor. Günaydın’ın filmdeki mahareti sadece güldürmek değil, Fikret’in içinden çıkan farklı kişilikleri inandırıcı kılması...