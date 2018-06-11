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Onlar için burada apart evler ve pansiyonlar bulunuyor. Bu sene yeni sezondan çok umutluyuz. Ayrıca bölgemizin geçim kaynağı fındık ve verimi bu yıl yüksek gözüküyor. Dışarıdaki gurbetçilerimiz de bu anlamda yoğunluk oluşturacaklardır."