Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası 3. gününde, C Grubu karşılaşmasında Peru ile Danimarka, Saransk'taki Mordovia Arena'da karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi C Grubu'nda Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Fransa 3 puanla lider konumda bulunuyor.
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PERU - DANİMARKA
SAAT: 19:00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Gassama Bakary
PERU: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Yotún, Tapia; Flores, Cueva, Carrillo; Farfán
DANİMARKA: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Sisto, Eriksen, Poulsen; Jorgensen
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
DANİMARKA
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Danimarka Milli Takımı, Fransa 1998'de ulaştığı çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.
Fransa, Avustralya ve Peru ile C Grubu'nda yer alan Danimarka Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Norveçli eski milli futbolcu Age Hareide'nin çalıştırdığı Danimarka, Avrupa Elemeleri'nde Polonya, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan ile E Grubu'nda mücadele etti.
Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Danimarka, 20 puanla Polonya'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda İrlanda Cumhuriyeti'ni 0-0 ve 5-1'lik skorlarla eleyen Danimarka, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Poul Nielsen, Ole Madsen, Michael Laudrup, Brian Laudrup gibi isimlerin forma giydiği Danimarka'nın kadrosunda yine önemli futbolcular yer alıyor.
Kalesini, dünyanın en iyi file bekçileri arasında yer alan Peter Schmeichel'ın oğlu Leicester Cityli Kasper Schmeichel'a emanet edecek Danimarka'nın savunmasında, Sevilla'dan eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer ve Chelseali Andreas Christensen bulunuyor.
Takımın orta sahasında turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında gösterilen Tottenhamlı Christian Eriksen görev yapacak.
Feyenoord'dan Nicolai Jorgensen, Celta Vigo'dan Pione Sisto ve Ajax'tan Kasper Dolberg ise Danimarka'ya gol yollarında katkı vermesi beklenen isimler olacak.
Danimarka'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 11 kez havalandıran Eriksen yaptı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 16 maç yapan Danimarkalılar, bu maçlardan 8'ini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Güney Afrika 2010'da boy gösteren Danimarka, Dünya Kupası tarihi boyunca 27 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.
Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1986 - İkinci tur
1998 - Çeyrek final
2002 - İkinci tur
2010 - Grup aşaması
PERU
Fransa, Avustralya ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Peru Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Arjantinli eski futbolcu Ricardo Gareca'nın çalıştırdığı Peru, Güney Amerika Elemeleri'nde 5. olarak kıtalararası play-off oynamaya hak kazandı.
Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 26 puan toplayan Peru, doğrudan katılım hakkı almak için ilk 4'e giremese de son hafta kıtalararası play-off'a kalmayı başardı.
Kıtalararası play-off'ta Yeni Zelanda'ya 0-0 ve 2-0'lık skorlarla üstünlük sağlayan Peru, Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aldığı 14 aylık men cezası İsviçre Federal Mahkemesi tarafından dondurulan 34 yaşındaki Paolo Guerrero, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek ve takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Flamengo forması giyen Guerrero'nun yanı sıra takımın Lokomotiv Moskova'da görev yapan tecrübeli isimlerinden 33 yaşındaki Jefferson Farfan da Peru'nun turnuvadaki gol ayaklarından biri olacak.
Orta sahada Aalborglu Edison Flores ve hücum hattında Watfordlu Andre Carrillo, Peru'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Geçmiş yıllarda Teofilo Cubillas, Nolberto Solano, Roberto Palacios gibi önemli isimlerin forma giydiği Peru'nun, Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Guerrero ile Flores sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Peru Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 15 maç yapan Perulular, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 3'ünden beraberlikle, 8'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 1982'de boy gösterdiği turnuvaya 36 yıl sonra katılan Peru, Dünya Kupası tarihi boyunca 19 gol attı, kalesinde 31 gol gördü.
Meksika 1970'te çeyrek final oynayan, o dönem grup formatıyla oynanan Arjantin 1978'de ise son 8 takım arasına kalan Peru'nun Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Grup aşaması
1970 - Çeyrek final
1978 - İkinci tur
1982 - Grup aşaması
PERU VE DANİMARKA'NIN 5. DÜNYA KUPASI
C Grubu'ndaki ilk maçlarına çıkacak Peru ile Danimarka, 5. kez Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.
Peru, FIFA dünya sıralamasında 11. basamakta yer alıyor. Organizasyon tarihinde 15 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atan Peru, kalesinde 31 gol gördü.
Dünya sıralamasında Peru'nun bir basamak gerisinde yer alan Danimarka ise turnuva tarihinde 17. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 16 maçta, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 27 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.
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