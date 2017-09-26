PFDK'dan Beşiktaş'a 200 bin lira ceza geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş'a toplamda 200 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, A takım listesinde 14 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip oyuncu bildirilmesi gerekirken 11 futbolcu bildiren Beşiktaş'a talimatlara aykırılık nedeniyle 150 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Kurulun siyah-beyazlı kulübe ayrıca A takım listesine bildirilen futbolcuların kritere uymadığı gerekçesiyle 50 bin lira daha para cezası kestiği kaydedildi.
Disiplin kurulunun, A takım listesine bildirilen futbolcuların kriterlere uymaması nedeniyle TFF 1. Lig temsilcilerinden İstanbulspor'a 75 bin lira, Ümraniyespor'a ise 25 bin lira ceza verdiği aktarıldı.
ADANASPORLU VINICIUS'A 2 MAÇ MEN
PFDK, Adanasporlu futbolcu Vinicius Santos Silva'ya 2 maç men cezası uyguladı.
Kurulun TFF 3. Lig temsilcisi Kozan Belediyespor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuyu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ettiği vurgulandı.
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Misafir 3 dakika önceÜçlü çektirmiyecekmisin federasyon00
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Misafir 8 dakika önceEvet aslında puan silme cezası ilave para cezası verilmesi gerekir bir daha tekrarı halinde küme düşürme cezası uygulanır00
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Misafir 14 dakika önceBunlar bizi yıldırmaz eziklerin federasyonu, bu yıl da şampiyonuz!00