HT Magazin'de yer alan habere göre, ABD'li ünlü rap şarkıcısı Pharrell Williams, oyuncu-yapımcı Tyler Perry’nin Beverly Hills’teki saray yavrusu evini satın aldı. Williams’ın 15.6 milyon dolar ödeyerek satın aldığı evde 7 yatak odası ve 11 banyo bulunuyor.

Perry’nin, ekim ayında 14 milyon dolara aldığı ve 17 milyon dolara satışa çıkardığı evi için ünlü rap’çiye indirim yaptığı ortaya çıktı.

Williams, nakaratında ‘Because I’m happy’ (Çünkü mutluyum) sözleri bulunan ‘Happy’ adlı şarkısıyla dünya çapında sesini duyurduktan sonra milyonlar kazanıyor.