Philadelphia 76ers'ı 115-101 Phoenix Suns

NBA'e 11 maçla devam edildi. Phoenix Suns, 21 yaşındaki gardı Devin Booker'ın 46 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde Philadelphia 76ers deplasmanından 115-101 galip ayrıldı.
Suns'ta 25 sayı, 8 ribauntla oynayan T.J. Warren ve 12 sayı, 12 asistle "double double" yapan Tyler Ulis, galibiyette önemli rol oynadı. 76ers'ta Joel Embiid'in 22 sayı, 12 ribaunt, 4 blok, Ben Simmons'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 top çalma ve J.J. Redick'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
CAVALIERS SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI!
Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 113-91 mağlup ederek arka arkaya 12. karşılaşmasını kazandı. Cavaliers'ı galibiyete, 24 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza atan Kevin Love, 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan LeBron James ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Dwyane Wade taşıdı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakikada 1 ribaunt aldı, 1 de asist yaptı. Bulls cephesinde Kris Dunn 15, Robin Lopez ve Justin Holiday 14'er sayı kaydetti.
ZAFER CELTICS'IN!
Kyrie Irving'in liderliğinde Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo'nun sürüklediği Milwaukee Bucks'ı 111-100 yendi. Ligin iki önemli oyuncusunu karşı karşıya getiren mücadeleyi 40 sayı, 9 ribauntla tamamlayan Antetokounmpo, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti. Celtics'in all-star oyun kurucusu Irving ise 32 sayıyla takımının skor yükünü çekti. Al Horford 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jayson Tatum da 17 sayı, 6 ribauntla Irving'e eşlik etti.
ÖMER VE ERSAN MAĞLUP
Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın Golden State Warriors'a 125-115 yenildiği maçta 2 sayı ve 5 ribaunt üretti. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntla oynadığı karşılaşmayı, bitime bir dakika kala sağ ayak bileğini burktuğu için terk etti.
Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova ise takımının Brooklyn Nets'e 110-90 mağlup olduğu mücadeleyi, 5 sayı, 2 ribaunt ve 3 top çalmayla bitirdi. NBA'e 3 maçla devam edilecek.
GECENİN SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-94
Indiana Pacers-New York Knicks: 115-97
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 101-115
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 90-110
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-100
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 91-113
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 95-92
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 115-125
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 122-105
San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 96-93
Utah Jazz-Washington Wizards: 116-69
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.