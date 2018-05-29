Kızarmış tavuk seviyorsanız piliç çevirme için kolları sıvayın. Biberiye ve tane karabiber ile tavuğa hoş bir aroma verip içinin lokum gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Derili tüketirseniz yağ oranının fazla olacağını unutmayın. Tavuk etinin en az yağ oranına sahip olduğu pişirme yöntemi ızgaradır.

TAVUĞUN BESİN DEĞERLERİ

Protein 25 gram,

Kolesterol 71 mg,

Sodyum 78 mg,

Potasyum 357 mg

FIRINDA BÜTÜN TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

1 çay kaşığı renkli tane karabiber ve pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

2 dal biberiye

3 adet defne yaprağı

Yarım limon

Nasıl yapılır?

Bütün tavuğu yıkayarak tarife başlayın. İçi ve dışı temizlenen tavuğu kurutun. Ardından tereyağı pul biber ve limon suyunu karıştırıp tavuğun içine ve dışına sürün ve fırın tepsisine koyun. Tavuğun iç kısmına karabiber, defne yaprağı ve biberiyeleri koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirdikten sonra tavuğunuz servise hazır. Afiyet olsun…

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