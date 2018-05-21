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Pınar Altuğ, Instagram hesabından "Canımın içi koca, iyi ki doğmuşsun, iyi ki hayatıma girmişsin. Beraber daha çok uzun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum." notuyla Yağmur Atacan'ın fotoğrafını paylaştı.