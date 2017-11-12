Pınar Karşıyaka: 70 - Eskişehir Basket: 74 | MAÇ SONUCU

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çakar (xx), Erşan Kartal (xx), Kerem Baki (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Egemen (x), Alp (xx) 5, Berk (xxx) 13, Jones (xxx) 20, Wood (xx) 14, DJ Kennedy (xx) 14, Metin (x) 4, Waters (x), Görkem (x)

ESKİŞEHİR BASKET: Caner (xx), Ayres (xxx) 13, Yunus Emre (xx), Kravtsov (xxx) 14, Baron (xx) 7, Rowland (xx) 10, Duncan (xxx) 13, Marshall (xx) 9, Buğrahan (xx) 5, Berkay (xx) 3, Dorukhan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

İLK YARI: 36-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-60

5 FAUL ALAN: Alp (39.53) (Pınar Karşıyaka)



Ev sahibi ekip bu sonuçla üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken, konuk takım ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi Mehmet Baturalp için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eski milli basketbolcularımızdan Mehmet Okur müsabakayı tribünden izledi. Okur, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de protokol tribününde yer aldı.



İlk periyotta Eskişehir ekibi Ayres'in bulduğu sayılarla etkili olurken, sadece Jones ve Berk'le skor üreten Karşıyaka bu bölümü 18-17 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin başında bir pozisyon sonrası Pınar Karşıyaka benchi hakemlere itiraz ederken dijital reklam panolarının devrilmesi nedeniyle müsabakaya kısa bir süre ara verildi. Bu arada Karşıyaka ve Eskişehir taraftarları arasında yaşanan sözlü atışma polisin devreye girmesiyle sona erdi. Eskişehir Basket, üst üste Kravtsov'la pota altından bulduğu sayılarla oyuna ağırlığını koyarken Duncan'ın da skora katkısıyla soyunma odasına 6 sayı önde girdi: 36-42.



Üçüncü periyoda etkili başlayan Eskişehir ekibi 25'inci dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 38-50. Karşıyakalı taraftarlar çeyreğin bitimine 3 dakika 35 saniye kala konuk takım lehine verilen sportmenlik dışı faul kararı sonrası hakemlere tepki gösterdi. Bu nedenle salonda uyarı anonsu yapıldı. Eskişehir takımı son bölüme 9 sayı üstün girdi: 51-60. Final periyodunda DJ Kennedy'nin sayılarıyla farkı eriten Karşıyaka, Wood'un üçlüğüyle bitime 48 saniye kala skoru 70-71'e getirdi. Ancak Eskişehir Basket kalan bölümde serbest atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmayı kazandı: 70-74.

Pınar Karşıyaka: 70 - Eskişehir Basket: 74 | MAÇ SONUCU