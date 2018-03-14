FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PAOK'u 79-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırdı. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçta rakibine 74-68 mağlup olmuştu.

Pınar Karşıyaka: 79 - PAOK: 67

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Martins Kozlovskis (Letonya), Sasa Maricic (Sırbistan)

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 12, Erdi Gülaslan 2, Kennedy 22, Jones 24, Banic 2, Mert Celep, Görkem Doğan, Metin Türen 5, Waters 7, Wood 5

PAOK: Koniaris 1, Goss 14, Jones 8, Chrysikopoulos 2, Jackson 8, Charalampopoulos 10, Katsivelis 6, Krubally 8, Margaritis 5, Petteway 3, Zaras 2

1. Periyot: 20-13

Devre: 43-33

3. Periyot: 55-48

Müsabakanın başında Berk ve Jones'la sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 7. dakikada Kennedy'nin basketiyle 10 sayılık farka ulaştı: 15-5. Periyodun son 2 dakikasına 18-8 üstün giren Türk temsilcisi, periyodu 20-13 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 3 sayıya (20-17) kadar indiren rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka 15. dakikayı Kennedy'nin basketiyle 29-21 önde geçti. 18. dakika içinde farkı 14 sayıya (38-24) çıkaran ev sahibi ekip, devreyi 43-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Goss ve Jackson'la basketler üreten konuk ekip, 26. dakikada Katsivelis'in basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 48-46. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı bölümde Kennedy'le sayılar bulan Pınar Karşıyaka, periyodu 7 sayı farkla 55-48 üstün geçti.

Son periyodun başında savunmada daha etkili olan ve aradaki farkı 16 sayıya (66-50) yükselten Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 72-58 üstün girdi. PAOK, bitime 2 dakika 50 saniye kala farkı 7 sayıya (72-65) indirmesine rağmen kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 79-67 galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın rakibi İspanyol ekipler Iberostar Tenerife ile UCAM Murcia arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

Pınar Karşıyaka'da geçen hafta kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Dominic Waters, PAOK karşısında forma giydi.