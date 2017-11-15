Piyasalarda gün ortası

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 69,00 puan değer kaybetti. Dün, 110.148,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 150,79 puan ve yüzde 0,14 azalışla 109.997,66 puandan başladı. Endeks en düşük 109.650,17 puanı, en yüksek ise 110.705,28 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 2,90 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve sanayi endeksi de yüzde 0,54 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 114'ü değer kazandı, 227'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Hacı Ömer Sabancı Holding oldu.



ALTININ ONSU 1.285.48 DOLAR SEVİYESİNDE



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,29, bileşik getirisi yüzde 13,73 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1841, sterlin/dolar paritesi 1,3156, dolar/yen paritesi 112,79 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8830 liradan, avro 4,5980 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,54 dolardan işlem görüyor.

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