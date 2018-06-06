TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdıktan sonra 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da sadeleşme adımına gideceğini duyurdu.
Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı belirtilmişti. 1 Haziran'dan itibaren politika faizini fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini açıklamıştı.
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tuvey, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, yarın gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faiz oranını yüzde 16,50'de sabit bırakacağını söyledi.
Tuvey, enflasyonun mayıs ayında yüzde 12,15 artmasına karşın TL'de geçen hafta yaşanan ralliyle beraber TCMB'nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini kaydetti.
"ENFLASYONDAKİ ARTIŞ HERHANGİ BİR FAİZ ARTIŞINI TEŞVİK ETMEYECEK"
Jason Tuvey, enflasyondaki artışın yarınki PPK toplantısı için herhangi bir artışı teşvik etmeyeceğini belirterek, enflasyondaki yükselişin bu haftaki toplantıdan sonra faiz artışı ihtimalini artırdığını vurguladı.
Tuvey, TCMB'nin 23 Mayıs'ta GLP borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından dolar/TL'nin 4,92 seviyelerinden 4,60'a kadar gerilediğini ancak TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 18 civarında değer kaybettiğini, bunun da ithalat maliyetlerini yükselttiğini söyledi.
"TCMB, 150 BAZ PUAN ARTIRIM YAPABİLİR"
ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom ise enflasyonun yükselmesiyle TCMB'nin faizlerde artışa gitme ihtimalinin de yükseldiğini belirtti.
TCMB'nin faizleri artırmaması durumunda TL'nin, GLP'nin 300 baz puan artırılması sonrası elde ettiği kazançları geri verebileceğini ifade eden Neuteboom, TCMB'nin, 150 baz puan artırım yapabileceğini söyledi.
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