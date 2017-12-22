Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda yaşanan terör saldırıları üzerine özelikle bölgenin kırsal alanlarında başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda geçen 23 Ekim'de gittiği kahvedekilerin ihbarıyla yakalanan 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, sorgusundan sonra tutuklandı. Geçen 16 Aralık'ta, Yağlıdere ilçesi kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan diğer terörist Ziya Mehmet Yıldırım ise oluşturulan özel ekip tarafından sorgulanıyor.

TERÖRİSTİN İFADESİYLE YENİ SIĞINAK BULUNDU

DHA'nın haberine göre, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda sorgulanan teröristin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, bölgede birçok noktaya baskın düzenledi. Yağlıdere kırsalında yapılan arazi arama taraması sırasında, PKK terör örgütünün kullandığı belirlenen bir sığınak ele geçirildi. Sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi, dürbün, telsiz ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzenekleri bulundu.

Başlarında 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer'in olduğunu öne süren Yıldırım'ın ifadelerinin, bölgede daha önce yakalanan Tolucan'ın verdiği ifadelerle benzerlik taşıdığı öğrenildi.

EKİPLER BÖLGEYİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Kentte bu gelişmelerin ve Trabzon'un Tonya ilçesinde de toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat, el bombası ve bomba düzeneğinin ele geçirilmesinin ardından, bölgede 4-5 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda jandarma ve polis özel harekât ekipleri de kırsal alanlara kaydırıldı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da destek verdiği operasyonlara takviye birlikler de eşlik ediyor.

KIŞ ÜSLENMELERİ DARBE ALDI

Bölgenin özellikle yüksek kesimlerindeki karlı alanlarda da yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında, zırhlı araçlar ise güzergâh boyunca önlem alıyor. Çok sayıda güvenlik gücü de yaylaların giriş-çıkış noktalarına konuşlandırıldı.

PANİK TELSİZE YANSIDI

Operasyonlarda son günlerde örgüte ait çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirilirken, bölgede sıkışan teröristlerin yaşadığı panik telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsiz konuşmalarından yardım talebinde bulundukları tespit edilen ve zor duruma düştüğü anlaşılan terörist grubun bölgede sıkıştığı belirtildi. Yaklaşık 8 aylık gıda ihtiyaçlarının ele geçirilmesiyle bölgede hareket kabiliyeti azalan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hefefleniyor.

Bölgede operasyonların süreceğini bildiren yetkililer, yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarını da yineledi.

ORDU VALİSİ: YA TESLİM OLACAKLAR YA ÖLECEKLER

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz'de yürütülen terör operasyonlarına ilişkin, "İstihbarat faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz ya teslim olacaklar ya ölecekler." dedi.

Yavuz, Ünye Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Yavuz, Karadeniz'de yürütülen terör operasyonlara yönelik bir soruya "Terör örgütleri eliyle Türkiye Cumhuriyeti terbiye edilmek isteniyor." yanıtını verdi.

Yavuz, 7 Haziran seçimlerinden sonra 10 terör örgütünün ortak eylem kararı aldığını ifade ederek "Bundan anlaşılıyor ki bu küresel bir saldırının bir parçası. Dün hiçbir zaman bir araya gelmeyecek diye düşündüğümüz terör örgütleri 7 Haziran seçimlerinden sonra bir araya geldi." diye konuştu.

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz Bölgesi’ne açılma çalışmalarının olduğunu da belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Amaçları Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemek, yeniden kıyam ve dirilişine engel olmak. Bunu ancak iç karışıklıkla yapabilirler. Bizim tarihimizde dıştan yıkımlar olmamıştır, iç kargaşalarla olmuştur. Baktılar ki hendek çukur olmuyor, FETÖ çıktı ortaya. PKK’nın amacı Türkiye'nin gücünü azaltmak yok etmek, mümkünse de Karadeniz Bölgesi’ne açılımı sağlamak. Karadeniz'de PKK’nın eyalet şeklinde bir yapılanma çalışması var. Karadeniz’de başarılı olabilme şansları var mı? Güneydoğu’da olamadıklarına göre burada olma şansları yok. Amaçları tedirgin edip korkutmak. Burada başarılı olabilmek gibi bir şansları yok."

Yavuz, Karadeniz Bölgesi’nde ne PKK'ya ne de terörün herhangi bir uzantısına asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Benim yeteri kadar PKK ve terör hakkında uzmanlığım var. 10 yıl doğuda çalışmış birisiyim. Ordu kırsalında 2017 yılı içerisinde bir PKK grubu olmadı. Ama sürekli Giresun ve komşu illerimiz ile beraber güvenlik güçlerimizle operasyonlarımızı sürdürdük. İstihbarat faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Girdikleri anda da kellelerini alacağız. Bu konuda herhangi bir tereddüt içerisinde değiliz. Çünkü ya teslim olacaklar ya ölecekler. Bunun başka bir seçeneği yok. Biz teröriste şefkat ve merhamet gösterecek halde değiliz. Onlar gelir ya devletin şefkatli kollarına, adalete teslim olur ya da sonları ölümdür."

Vali Yavuz, terör örgütü mensuplarının ortalama örgütte kalma sürelerinin 1 yılı geçmediğine de işaret ederek şunları kaydetti:

"Nihayetinde bu acı sonu biz istemeyiz, kimse ölmesin. Biz kimsenin ölmesinde mutlu olmayız. Ama devletinde asli görevi güvenlik sağlamaktır. Bu konuda duygusal davranmaya gerek yok. Kim bizi öldürmeye geliyorsa o cezasını çekecektir. O yüzden de vatandaşlarımız son derece rahat olsunlar. Herhangi şüphelendikleri bir surum olduğunda da ihbar hatlarımızdan bizlere ulaşsınlar. Ordu açısından tedbirlerimizi almış durumdayız. Giresun’da da iki terörist yakalandı. Karadeniz’de biz PKK’nın ya da uzantısının faaliyet göstermesine asla izin vermeyiz."