Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off final karşılaşmasının başlama saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacağı ilan edilen Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off final maçının başlama saatinin 21.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım belli olacak.