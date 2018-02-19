Tudor döneminde kadro dışı bırakılan ancak Terim’in gelişiyle formasına yeniden kavuşan Ryan Donk, yükselen performansını Kasımpaşa karşısın da da sürdürdü. Mücadeleye 11’de başlayan Hollandalı orta saha, 37’de Rodrigues’in attığı golde mükemmel bir asist yaptı. Kendi yarı alanından çalımlarla topu rakip sahaya taşıyan Donk, akıl dolu bir pas verip takım arkadaşını kaleci Ramazan’la karşı karşıya bıraktı. Bu sezonki ilk asistine imza atan 31 yaşında ki futbolcu için sosyal medyada ‘Paul Pogba’ benzetmesi yapıldı. İkinci devre Serdar Aziz’in çıkması sonucu stopere geçen Donk, “İkinci yarı farklı bir pozisyonda oynadım. Kombinasyonlarda sıkıntı yaşadık. Rakip defans yaptı ve kontratak aradı. Biz de ileride uzun toplarla gol aradık. İlk yarı ile ikinci yarı arasında fark vardı. Bu mağlubiyetin nedeni bu” dedi.

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