Gazete Habertürk’te yer alan İngiliz The Sun Gazetesi kaynaklı habere göre, Sheeran ketçap sevgisini vücuduna bir dövmesini yaptırarak kanıtlamıştı.

Genç şarkıcı, geçen ay katıldığı bir sohbet programında yemeklerin hepsine ketçap eklemeyi bir takıntı haline getirdiğini de söylemişti.

Ed Sheeran