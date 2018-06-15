Önceki gün aracıyla seyir halindeyken yol kenarında yavru bir kedi gören Ece Seçkin, hemen aracını kenara çekti. Kediyi ezilmekten son anda kurtaran popçu, "Onun da benim de şanslı günümüzmüş" diyerek, sevimli hayvana 'Şans' adını verdi.

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