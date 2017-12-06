Porto - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, evinde Leonardo Jardim yönetimindeki Monaco'yu misafir edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki, Porto - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

PORTO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubun'da 7 puanla 2. sırada yer alan Porto, evinde 2 puanla 4. sırada yer alan Monaco'yu konuk edecek. Estadio do Dragao stadyumunda oynanacak olan mücadelede İsveç hakem Jonas Eriksson görev yapacak. Eriksson'nun yardımcılıklarını ise vatandaşları Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark üstlenecek. Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak olan maçı, Türkiye'den canlı olarak yayınlayan kanal bulunmuyor.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Porto deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Porto, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 7 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı.

Monaco, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 puan toplayabildi ve 4. sırada yer alıyor.

Porto ve Monaco, Avrupa'da 4 kere karşılaştı. Bu maçların hepsini Porto kazandı.

Porto, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Monaco oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Monaco oynadığı son 5 maçta 3 gol atarken kalesinde de 8 gol gördü.

Porto, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, 4 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto oynadığı son maçta Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta evinde RB Leipzig'e 4-1 yenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

* Takım O Puan AV. 1 Beşiktaş 5 11 +5 2 Porto 5 7 +2 3 RB Leipzig 5 7 0 4 Monaco 5 2 -7

SAKAT/CEZALI DURUMU

Porto: Sergio Oliveira (cezalı)

Monaco: Andrea Raggi (sakat), Stevan Jovetic (sakat), Soualiho Meite (sakat), Thomas Lemar (sakat), Youri Tielemans (sakat), Gabriel Boschilia (sakat)

EN GOLCÜLER

Porto: Vincent Aboubakar (3), Danilo Pereira (1), Hector Herrera (1)

Monaco: Radamel Falcao (2), Youri Tielemans (1), Rony Lopes (1)

SON MAÇ KADROLARI

Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Felipe, Ivan Marcano, Alex Telles, Ricardo Pereira, Sergio Oliveirea, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Vincent Aboubakar

Monaco: Danijel Subasic, Andrea Raggi, Fabinho, Jemerson, Jorge, Kamil Glik, Rony Lopes, Youri Tielemans, Joao Moutinho, Keita Balde, Radamel Falcao

Porto - Monaco

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Porto - Monaco maçı canlı hangi kanalda

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