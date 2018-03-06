Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Neymar'ın sakatlığıyla şoka uğrayan Fransız ekibi PSG, İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. PSG'nin bir üst tura geçebilmesi için gol yemeden 2 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.
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SAAT: 22:45
HAKEM: Felix Brych
STAT: Parc des Princes
YAYIN: Tivibu Spor 2, TRT 1
PARIS SAINT-GERMAIN: 0 - REAL MADRID: 0
(İlk maçı Real Madrid 3-1 kazandı)
PARIS SAINT-GERMAIN: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche, Verratti, Thiago Motta, Rabiot, Di Maria, Cavani, Mbappe
YEDEKLER: Trapp, Kimpembe, Meunier, Lo Celso, Diarra, Draxler, Pastore
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery
REAL MADRID: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Vazquez, Asensio, Ronaldo, Benzema
YEDEKLER: Casilla, Nacho, Theo, Kroos, Modric, Isco, Bale
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
Santiago Bernabeu'deki maçta Real Madrid, PSG'yi konuk etti. Maça tutuk başlayan Madrid temsilcisi, 33. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına girilirken ev sahibi ekip penaltı kazandı. PSG'de Giovanni Lo Celso, Toni Kroos'a müdahalede bulundu ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 45. dakikada topun başına geçen Cristiano Ronaldo hata yapmayınca skor 1-1'e geldi.
PSG ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kylian Mbappe, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Keylor Navas gole izin vermedi.
Mücadelenin son anlarına girilirken Real Madrid aradığı golü 83. dakikada buldu! Maçın 3. golü için taraftarlar 83. dakikayı bekledi ve Ronaldo yine sahneye çıkıp, maçtaki 2. genelde ise 11. golünü kaydetti.
Maçta skoru belirleyen gol ise 86. dakikada Marcelo'dan geldi ve Real Madrid, PSG'yi 3-1 mağlup edip, Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesinde bir üst tur için çok büyük bir avantaj yakaladı.
NEYMAR YOK!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak ve bu mücadelede forma giyemeyecek. Brezilya Futbol Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "Neymar'ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.
Takımının Olympique Marsilya ile oynadığı lig maçı sırasında sakatlanan ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen Neymar'ın, Belo Horizonte kentinde cumartesi günü ameliyata alınması planlanıyor. Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Neymar'ın, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak FIFA Dünya Kupası'na kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.
REAL MADRID NASIL TURLADI?
Şampiyonlar Ligi'ndeki ölüm grubunda Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia'yla birlikte yer alan Real Madrid, topladığı 13 puanla grubunu Tottenham'ın ardından 2. sırada tamamladı. Bu sezon La Liga'da kötü günler geçiren ve lider Barcelona'nın 17 puan arkasında bulunan Madrid ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaktan başka ihtimal bulunmuyor. APOEL Nicosia ve Borussia Dortmund'u iki maçta da deviren İspanyol ekibi, Tottenham mücadelelerinde aldığı sonuçlarla ise hayal kırıklığı yaşattı. Evinde İngiltere ekibiyle 1-1 berabere kalan Real Madrid, deplasmandaki maçta rakibine 3-1'lik skor boyun eğdi.
EN FARKLI YENİLGİLERİ BU SEZON!
Son 4 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 3 kez zaferle ayrılan Real Madrid, Tottenham deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle taraftarını üzerken, 9 yıl sonra grup aşamasındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı. Eflatun-beyazlılar, son olarak 2008'in kasım ayında Şampiyonlar Ligi grup maçında Juventus'a 2-0 kaybetmişti.
RONALDO'NUN DEVLER LİGİ FORMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!
Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Portekizli yıldız aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü oyuncusu durumunda. Bu sezon 7 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde 151 maçta 117 golü bulunuyor! 33 yaşındaki yıldız bu gollerin 16'sını Manchester United formasıyla, kalanını ise Real Madrid'de kaydetti.
PSG GRUPLARDA REKORA DOYMADI
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht'te birlikte yer alan PSG, grubunu tek mağlubiyetle ve lider olarak tamamladı. Fransız ekibi grup aşamasında rekor üstüne rekor kırdı! B Grubu'nda konuk ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i 5-0 mağlup ederek 12 puanla üst turu garantileyen PSG, birçok rekora ulaştı.
Maçta 3 gol atan Fransız Layvin Kurzawa, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk defans oyuncusu olarak tarihe geçti. Karşılaşmada bir kez ağları sarsan yıldız oyuncu Neymar ise Kaka (30), Rivaldo (27), Giovane Elber ve Mario Jardel'in (25) ardından Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajına ulaşan beşinci Brezilyalı oldu.
Rakip ağlara 18 gol bırakan Fransa temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maç sonunda en çok gol atan ve en iyi averaja sahip takım olarak dikkati çekti. Önceki rekor, 1998-1999 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maçta 16 gol atan ve kalesinde 7 gole izin veren Manchester United'a aitti.
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