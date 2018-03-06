Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Neymar'ın sakatlığıyla şoka uğrayan Fransız ekibi PSG, İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. PSG'nin bir üst tura geçebilmesi için gol yemeden 2 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... PSG-REAL MADRID MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SAAT: 22:45

HAKEM: Felix Brych

STAT: Parc des Princes

YAYIN: Tivibu Spor 2, TRT 1

PARIS SAINT-GERMAIN: 0 - REAL MADRID: 0

(İlk maçı Real Madrid 3-1 kazandı)



PARIS SAINT-GERMAIN: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche, Verratti, Thiago Motta, Rabiot, Di Maria, Cavani, Mbappe

YEDEKLER: Trapp, Kimpembe, Meunier, Lo Celso, Diarra, Draxler, Pastore

TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

REAL MADRID: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Vazquez, Asensio, Ronaldo, Benzema

YEDEKLER: Casilla, Nacho, Theo, Kroos, Modric, Isco, Bale

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Santiago Bernabeu'deki maçta Real Madrid, PSG'yi konuk etti. Maça tutuk başlayan Madrid temsilcisi, 33. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına girilirken ev sahibi ekip penaltı kazandı. PSG'de Giovanni Lo Celso, Toni Kroos'a müdahalede bulundu ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 45. dakikada topun başına geçen Cristiano Ronaldo hata yapmayınca skor 1-1'e geldi.

PSG ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kylian Mbappe, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Keylor Navas gole izin vermedi.

Mücadelenin son anlarına girilirken Real Madrid aradığı golü 83. dakikada buldu! Maçın 3. golü için taraftarlar 83. dakikayı bekledi ve Ronaldo yine sahneye çıkıp, maçtaki 2. genelde ise 11. golünü kaydetti.

Maçta skoru belirleyen gol ise 86. dakikada Marcelo'dan geldi ve Real Madrid, PSG'yi 3-1 mağlup edip, Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesinde bir üst tur için çok büyük bir avantaj yakaladı.

NEYMAR YOK!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak ve bu mücadelede forma giyemeyecek. Brezilya Futbol Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "Neymar'ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

Takımının Olympique Marsilya ile oynadığı lig maçı sırasında sakatlanan ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen Neymar'ın, Belo Horizonte kentinde cumartesi günü ameliyata alınması planlanıyor. Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Neymar'ın, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak FIFA Dünya Kupası'na kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.

OPTA VERİLERİ

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden 12 takımın dördü tur atlamayı başardı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden 12 takımın dördü tur atlamayı başardı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında Real Madrid'le iki kere eşleşen PSG, rakibini her iki seferde de elemeyi başardı (1992/93 UEFA Kupası ve 1993/94 Kupa Galipleri Kupası.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yle oynadığı son üç maçı kaybetmedi (2G 1B) ve kalesinde sadece bir gol gördü.

PSG, Avrupa kupalarında oynadığı son 46 iç saha maçının sadece birini kaybetti (30G 15B). Fransız devinin bu süreçteki tek yenilgisi, Nisan 2015'te Barcelona karşısında gelmişti (1-3).

PSG'nin Avrupa kupalarında gol atamadığı son iç saha karşılaşması Real Madrid'e karşıydı (Ekim 2015, 0-0).

PSG, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evinde oynadığı son 11 maçın sadece ikisini en az iki farkla kazandı.

Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı 15 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının 11'inden galibiyetle ayrıldı (2B 2M).

Şampiyonlar Ligi'nde yedi sezondur en az yarı final gören Real Madrid, turnuva tarihinin en uzun serisini yakalamış durumda.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo (116), turnuvada forma giydiği son 12 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Portekizli, ayrıca bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı (yedi maçta 11 gol).

PSG'yi çalıştıran Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği beş sezonda da çeyrek final göremedi.

REAL MADRID NASIL TURLADI?

Şampiyonlar Ligi'ndeki ölüm grubunda Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia'yla birlikte yer alan Real Madrid, topladığı 13 puanla grubunu Tottenham'ın ardından 2. sırada tamamladı. Bu sezon La Liga'da kötü günler geçiren ve lider Barcelona'nın 17 puan arkasında bulunan Madrid ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaktan başka ihtimal bulunmuyor. APOEL Nicosia ve Borussia Dortmund'u iki maçta da deviren İspanyol ekibi, Tottenham mücadelelerinde aldığı sonuçlarla ise hayal kırıklığı yaşattı. Evinde İngiltere ekibiyle 1-1 berabere kalan Real Madrid, deplasmandaki maçta rakibine 3-1'lik skor boyun eğdi.

EN FARKLI YENİLGİLERİ BU SEZON!

Son 4 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 3 kez zaferle ayrılan Real Madrid, Tottenham deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle taraftarını üzerken, 9 yıl sonra grup aşamasındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı. Eflatun-beyazlılar, son olarak 2008'in kasım ayında Şampiyonlar Ligi grup maçında Juventus'a 2-0 kaybetmişti.

RONALDO'NUN DEVLER LİGİ FORMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Portekizli yıldız aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü oyuncusu durumunda. Bu sezon 7 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde 151 maçta 117 golü bulunuyor! 33 yaşındaki yıldız bu gollerin 16'sını Manchester United formasıyla, kalanını ise Real Madrid'de kaydetti.

PSG GRUPLARDA REKORA DOYMADI

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht'te birlikte yer alan PSG, grubunu tek mağlubiyetle ve lider olarak tamamladı. Fransız ekibi grup aşamasında rekor üstüne rekor kırdı! B Grubu'nda konuk ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i 5-0 mağlup ederek 12 puanla üst turu garantileyen PSG, birçok rekora ulaştı.

Maçta 3 gol atan Fransız Layvin Kurzawa, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk defans oyuncusu olarak tarihe geçti. Karşılaşmada bir kez ağları sarsan yıldız oyuncu Neymar ise Kaka (30), Rivaldo (27), Giovane Elber ve Mario Jardel'in (25) ardından Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajına ulaşan beşinci Brezilyalı oldu.

Rakip ağlara 18 gol bırakan Fransa temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maç sonunda en çok gol atan ve en iyi averaja sahip takım olarak dikkati çekti. Önceki rekor, 1998-1999 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maçta 16 gol atan ve kalesinde 7 gole izin veren Manchester United'a aitti.