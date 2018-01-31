Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, psikiyatri ilaçlarının yan etkilerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu, bunların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Usta, sınav kaygısı için başvurduğu psikiyatristin verdiği ilaç nedeniyle yan etki oluştuğu iddia edilen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan lise öğrencisinin durumunu da Sağlık Bakanlığına bildireceklerini söyledi.
İlaçlarının olası yan etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Usta, özellikle psikolojik sorunlar ve epilepsi gibi hastalıklarda kullanılanların daha fazla yan etki gösterdiğini dile getirdi.
Prof. Dr. Usta, söz konusu hastanın tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Psikiyatri ilaçları, farmakoloji ve ilaç yan etkisi bakımından üzerinde çok daha titizlikle durulması gereken ilaç gruplarıdır. Bunların yan etki oranı, diğer ilaçlara göre daha yüksek. Çok daha titiz, doktor kontrolünde kullanmakta fayda var çünkü psikiyatri ilaçları bir tarafı yaparken mutlaka bir tarafı bozma potansiyeline sahip" diye konuştu.
YAN ETKİLER KONUSUNDA BİLİNÇLİ HEKİMLER YETİŞTİRİLİYOR
Sağlık Bakanlığının ilaçların yan etkilerini "farmakovijilans" sistemi ile takip ettiğini aktaran Usta, "Bu vakayı da Bakanlığa bildiriyoruz. Herhangi bir ilaç kullanımına bağlı yan etki ortaya çıktığında bunu kayıt altına alıp kaydediyoruz. Özellikle ciddi yan etkiler bizim için daha önemli ki bu vakada da ciddi bir yan etki var çünkü hayati tehlike arz edebiliyor. Hastanede yatış süresini uzatabiliyor. Dolayısıyla bu bizim için bildirilmesi gereken bir şey" diye konuştu.
Dünyada ilaçların yan etkilerini kayıt altına alan, bunları firmalara, doktorlara ve hastalara bildiren sistemin önemine değinen Prof. Dr. Usta, gerekli tedbirlerin bu sayede alınabileceğini vurguladı.
Piyasada yıllardır kullanılan ilaçların yan etkilerini kayıt altına aldıklarını dile getiren Usta, "farmakovijilans" sistemini artık tıp fakültelerinde ve stajlarda anlatarak, yan etkiler konusunda bilinçli hekimler yetiştirdiklerini kaydetti.
İlaç yan etkilerinin hayatı tehdit eden, ölümle sonuçlanabilen noktalara varabildiğini bildiren Usta, "Yan etkilerin belirtisini, deri reaksiyonlarından anlayabiliriz. Bazı ilaçlar yan etki yapabilir ama bu onların kullanılmayacağı anlamına gelmiyor çünkü bu yan etkilerin oranları çok önemli. Yani o kadar az sayıda görülüyor ki 10 binde bir, 100 binde, milyonda bir şeklinde olabiliyor" diye konuştu.
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