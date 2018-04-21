Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak maçlarla puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. Galatasaray deplasmanya Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray bu maçı geçerse puanını 60'dan 63'e yükseltecek. Lider Başakşehir'in ise 62 puanı bulunuyor.

SÜPER TOTO SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇLARI

20.04.2018 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 KAYSERİSPOR

21.04.2018 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - OSMANLISPOR FUTBOL

21.04.2018 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR - BURSASPOR

21.04.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

21.04.2018 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

22.04.2018 16:00 ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

22.04.2018 16:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

22.04.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

23.04.2018 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

SÜPER TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Takım Adı G G B M A Y Puan 1 İstanbul Başakşehir 30 19 5 6 52 30 62 22 2 Galatasaray 29 19 3 7 65 30 60 35 3 Beşiktaş 29 17 8 4 56 24 59 32 4 Fenerbahçe 29 16 9 4 58 31 57 27 5 Trabzonspor 29 12 10 7 53 42 46 11 6 Kayserispor 30 12 8 10 40 46 44 -6 7 Göztepe 29 12 7 10 42 47 43 -5 8 Sivasspor 29 12 5 12 38 45 41 -7 9 Kasımpaşa 29 11 7 11 46 46 40 0 10 Yeni Malatyaspor 29 10 8 11 34 38 38 -4 11 Medical Park Antalyaspor 29 9 8 12 35 48 35 -13 12 Akhisar Bld.Genç. 29 9 7 13 38 48 34 -10 13 Bursaspor 29 9 6 14 35 40 33 -5 14 Alanyaspor 29 9 5 15 45 50 32 -5 15 Gençlerbirliği 29 7 9 13 35 46 30 -11 16 Konyaspor 29 7 8 14 31 36 29 -5 17 OsmanlıSpor FK 29 7 8 14 41 50 29 -9 18 Kardemir Karabük 29 3 3 23 19 66 12 -47