Süper Lig'de 31. hafta maçları başladı. Bu akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe ligde 60 puan ile 4. sırada yer alıyor. Ligin zirve koltuğunda Galatasaray oturuyor. Ardından Beşiktaş ve Başakşehir zirve yarışını sürdürmekte. İşte Süper Lig 31. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI

27.04.2018 20:00 GÖZTEPE A.Ş. 5 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

28.04.2018 13:30 KAYSERİSPOR 1 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR

28.04.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

28.04.2018 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

28.04.2018 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

29.04.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

29.04.2018 16:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

29.04.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

30.04.2018 20:00 BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR

SÜPER TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU

Takım Adı O G B M A Y Puan 1 Galatasaray 30 20 3 7 68 32 63 36 2 Beşiktaş 30 18 8 4 59 25 62 34 3 İstanbul Başakşehir 30 19 5 6 52 30 62 22 4 Fenerbahçe 30 17 9 4 62 32 60 30 5 Göztepe 31 13 8 10 48 48 47 0 6 Sivasspor 31 14 5 12 41 45 47 -4 7 Trabzonspor 30 12 10 8 53 44 46 9 8 Kayserispor 31 12 8 11 41 48 44 -7 9 Kasımpaşa 30 11 7 12 46 48 40 -2 10 Yeni Malatyaspor 30 10 8 12 35 41 38 -6 11 Bursaspor 30 10 6 14 39 41 36 -2 12 Alanyaspor 31 10 5 16 49 54 35 -5 13 Akhisar Bld.Genç. 30 9 8 13 39 49 35 -10 14 Medical Park Antalyaspor 30 9 8 13 36 52 35 -16 15 Konyaspor 30 8 8 14 33 36 32 -3 16 OsmanlıSpor FK 30 8 8 14 44 50 32 -6 17 Gençlerbirliği 31 7 9 15 35 50 30 -15 18 Kardemir Karabük 31 3 3 25 20 75 12 -55