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Puan durumu - Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları özetleri

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 33. haftasında puan durumu merak ediliyor. Galatasaray ile Başakşehir 69 puan ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Ardından sırasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş takip ediyor. Bu oynanacak maçlar ile puan durumu netleşecek. İşte Spor Toto Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu...

12 Mayıs 2018 Cumartesi, 11:43:52 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig heyecanı kız kesmeden devam ediyor. Lig'de bu haftadan sonra şampiyonluk için son bir hafta kaldı. Zirve mücadelesinde yarış sürüyor. Galatasaray ligde ilk sırada yer alırken sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve için büyük kıyasıya mücadeleri devam ediyor. İşte güncel puan durumu....

SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI

11.05.2018 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 
12.05.2018 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
12.05.2018 19:00 ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. 
12.05.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR 
13.05.2018 16:00 BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. 
13.05.2018 19:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. 
13.05.2018 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR 
14.05.2018 20:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
14.05.2018 20:00 KAYSERİSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 

SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTADA PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV
1.GALATASARAY A.Ş. 32 22 3 7 72 33 39 69
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69
3.FENERBAHÇE A.Ş. 32 19 9 4 68 34 34 66
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 32 19 8 5 61 27 34 65
5.TRABZONSPOR A.Ş. 32 13 10 9 57 50 7 49
6.GÖZTEPE A.Ş. 32 13 9 10 48 48 0 48
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48
8.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44
9.KASIMPAŞA A.Ş. 32 12 7 13 52 54 -2 43
10.EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 10 10 12 35 41 -6 40
11.BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39
12.ANTALYASPOR A.Ş. 33 10 8 15 38 56 -18 38
13.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36
14.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36
15.ATİKER KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35
16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 32 8 9 15 46 55 -9 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 9 16 35 51 -16 30
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

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