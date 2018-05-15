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Oyunda ilerlemenin en kolay yolu binadan binaya dikkatlice devam etmek ve rotanız üzerinde bulunan her hareketi çok iyi gözlemleyip hazırlıklı olmak. Eğer herkes aynı rotada gidiyorsa siz diğerlerine paralel olarak ilerleyin ve diğer oyunculara görünmeden tekrar yolunuza bakın. Kamuflaj için ağaçlar ve çalıları kullanırsanız en mantıklı şeyi yapmış olursunuz. Eğer ki zamanınız çok az kaldıysa işte o zaman koşarak ilerleyin ve kimsenin size ateş etmemesini umut edin. Sürünerek ilerlemeyi ise mümkün olduğunca az kullanın çünkü bu sizin görüşünü kapatır.