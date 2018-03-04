Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi’nin kırsalında terör örgütü PYD/ PKK’ya her cepheden ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 43’üncü gününde teröristlerin savunma hatlarına çok ağır darbeler vurdu.

RACO MERKEZİ 5 SAATTE ALINDI

Afrin kent merkezi yolunda stratejik noktada bulunan Raco Beldesi’ni kuzey, batı ve güneyden kıskaca alan birlikler, dün sabah erken saatlerde operasyon başlattı. TSK birlikleri ve ÖSO’ya bağlı 4 gruptan 400 özel eğitimli komandoya, F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleri destek verdi. Terör hedefleri ayrıca tank ve obüslerle de ateş altına aldı. Askeri birlikler, Afrin’e 17 kilometre uzaklıkta bulunan Raco’nun batısındaki dış mahallelere ulaştı.

Şeyh Hadid Köyü ve Baflun Dağı’nda çatışma çıktı. Teröristlerin yere döşediği el yapımı bombaların patlaması sonucu, Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu. Aralıksız 5 saat süren şiddetli çatışmaların ardından belde merkezine girildi. Böylece Bülbül’den sonra ikinci belde merkezi de TSK ve ÖSO’nun eline geçmiş oldu.

‘BURASI DÜŞERSE AFRİN DE GİDER’

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre Raco’daki yerel kaynaklar, kent merkezinde ve evlerin arasında gizlenen PKK/PYD’li teröristlerin, militan ve silah takviyesi alamadan uçaklar ve kara unsurları tarafından bozguna uğratıldığını bildirdi. Raco’nun 2 çıkış noktasından biri olan ÖSO kontrolündeki Bülbül kırsalına kaçamayan teröristlerin, diğer çıkış yolu olan Badinli Köyü’ne ulaşmaya çalışırken kayıplar verdiği kaydedildi. Belde merkezinden çekilen teröristlerin kırsala açılan 4 tünelden Afrin’e kaçtığı öğrenildi. Büyük panik yaşayan teröristlerin telsiz konuşmalarına, “Raco düşerse Afrin’i de kaybederiz” anonslarının yansıdığı ifade edildi.

TSK ve ÖSO, beldede meskûn mahal operasyonunu büyük ölçüde tamamladı. Çatışmalarda 2’si Esad rejimine bağlı milis güçlerinden en az 10 teröristin öldüğü, 1 ÖSO mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi. Raco merkezinde ÖSO, Suriye bayraklarını indirip PKK/ YPG flamalarını ateşe verdi.

SAVUNMA HATTI KIRILDI

Raco’nun ele geçirilmesiyle pusu kurarak sızma yapan teröristlerin kuzeybatı direnişi ve savunma hattı kırıldı. Raco merkezinin birçok noktasında örgütün tünel ve büyük çukurlar kazdığı görüldü. ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tümeni ve Muntasır Billah Tugayı, Raco’dan kaçan teröristlerin gittiği Badinli Köyü’nü akşam saatlerinde şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdi.

Ardından TSK ve ÖSO birlikleri Meydanki Barajı’na ulaştı. Şeran Beldesi’ne bağlı Ali Bezanlı ve Karkin köyleri de PKK/PYD’den temizlendi. Afrin’in doğusundaki Kefr Cenne Köyü’nde Şii milislerin bulunduğu bir bina savaş uçaklarınca vuruldu. Milis gücünden 30 kişinin öldüğü bildirildi.

TÜNELLERDEN KAÇTILAR

TSK ve ÖSO’ya ait birlikler, dün günün ışımasıyla Afrin’in 5 beldesinden biri olan stratejik Raco’ya operasyon başlattı. 5 saat süren çatışma sonrası, PKK/PYD’li teröristler tünellerden kaçarak beldeyi terk etti.

SIFIR HATAYLA 924 HEDEF

Son operasyonlarla birlikte harekâtın başından bu yana Afrin’de 2’si belde merkezi, 93’i köy, 6’sı köy altı yerleşim, 21’i stratejik dağ veya tepe ve 1’i terör örgütü PKK/PYD üssü olmak üzere 123 nokta ele geçirilmiş oldu. Genelkurmay Başkanlığı, dün akşam yaptığı bilgilendirmede, 82’si son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 516 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK, 20 Ocak’tan bu yana süren harekâtta terör örgütüne ait 924 hedefin sıfır hatayla vurulduğu bilgisini de verdi.

CİNDERES-AFRİN YOLU KESİLİYOR

Raco’nun alınmasının ardından, TSK ve ÖSO birliklerinin tamamen kuşatma altında olan Cinderes Beldesi’nin merkezine de her an girebileceği bildirildi. İlerleyişini sürdüren birlikler, savaş uçaklarının da desteğiyle beldenin doğusunda bulunan Ramadiye ve Hamilek köylerini temizledi. Hamilek’in alınmasıyla Cinderes-Afrin Karayolu’nun kısmen ele geçirildiği, merkez ile Cinderes arasındaki hattın kopmak üzere olduğu belirtildi.

‘KRİTİK ÖNEME HAİZ’

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afrin’e yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkân vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Raco Beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır” denildi.

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