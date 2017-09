4 | 11

Modacı ikizler sosyeteyi büyüledi

Her yıl muhteşem koleksiyonlara imza atan ikiz kardeşler Raisa&Vanessa Sason, 70 parçalık İlkbahar/ Yaz 2018 “Ekinoks” adını verdikleri koleksiyonlarını önceki gün Four Seasons Hotel Sultanahmet’te görücüye çıkardı. Ekinoksun başlangıcı olan gecenin ertesinde gerçekle- şen defile, moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. 2018 yaz trendlerinin kodlarını belirleyen defilede Raisa&Vanessa ayrıca kot kumaşından tasarımlar da sundu. Dantel, inci, taş, pul, baskı, nakış, süet, metal aksesuvarlar ve aplikelerle süslenen koleksiyon davetlilerden tam not aldı.