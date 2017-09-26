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HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Sultanahmet önceki gün Raisa&- Vanessa kardeşlerin defilesine ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin izlediği defile birçok renkli dedikoduya sahne oldu. Yıllar sonra defileye çıkacağı açıklanan Güzide Duran, kavgalı olduğu Ayşe Hatun Önal’ın da geleceğini öğrenince kararını değiştirdi.