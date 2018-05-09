Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan Güllaç, iftar menülerinde yerini almaya başladı. Kolayca yapabileceğiniz hafif ve en leziz Güllaç tatlısı tarifini sizler için hazırladık. İşte Güllaç tarifi ve püf noktaları...

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

GÜLLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 10 yaprak güllaç

- 1,5 litre süt

- 2 su bardağı şeker

- Çekilmiş ceviz

- Gül suyu

ÜZERİ İÇİN

- File Fıstık

- Ceviz

- Nar tanesi

GÜLLAÇ HAZIRLANIŞI

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından olan Güllaç için öncelikle süt ve şekeri bir tencereye alarak ısıtalım. Şekerler tamamen eridikten sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Ardından Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde bir tepsiye koyalım. Daha sonra her yanı ıslanacak şekilde iki kepçe sütü üzerine dökelim. Beş kat olacak şekilde diğer beş güllaç yaprağına aynı işlemi yapalım. Beşinci katı da süt ile ıslattıktan sonra üzerine ceviz serpelim ve üstünden diğer beş güllaç yaprağını da aynı işlemleri uygulayarak serelim.

Kalan şekerli sütten bir su bardağı alın ve içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerinde gezdirin. Tatlıyı buz dolabında muhafaza edin. En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini file fıstık, ceviz ve nar tanesi ile süsyelin. Güllaç servise hazır.

Afiyet Olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER