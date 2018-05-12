Baklavacılar, ramazan ayında fıstıklı baklava üretmeme kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak ise stokçular nedeniyle fıstığın kilogram fiyatının 180 TL’ye kadar çıkması gösterildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), ramazan ayına sayılı günler kala stokçular baklavalık fıstığın fiyatını 180 TL’ye yükseltince baklava üreticilerinin fıstıklı baklava üretmeme ve durumu protesto etme kararı aldığını duyurdu. Sektörün çatı örgütü olan BAKTAD öncülüğünde, sektörün önde gelen tatlı üreticileri bugün İstanbul’da konuyla ilgili toplantı düzenleyecek.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım’ın da katılacağı toplantında ramazan öncesi fahiş bir şekilde yükselen fıstık fiyatları, sektörün güncel durumu ve ramazan ayında baklava ve tatlı sektöründe yaşanan sıkıntılar ele alınacak.

Habertürk, antepfıstığı fiyatlarındaki artışın baklava fiyatına zam olarak yansıdığını “Fıstık gibi hesap” başlığıyla 19 Nisan’da sayfalarına taşımıştı.